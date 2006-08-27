WHAT EVER I AM WRITING HERE OR HAVE WROTE THIS IS ALL MY (FIRST) IMAGINATION (SECOND) CREATION,WORDS WITH ALL 5 VOWELS,WHICH I GOT FROM DICTIONARY ONE BY ONE PAGE,I THINK ALL WILL ENJOY AND INCREASE KNOWLEDGE”THATA MY MOTTO”.
WORDS ARE
EDUCATION
AUTOMOBILE
EVACUATION
REMUNERATION
REGULATION
MISBEHAVIOUR
AUTHORITIES
AUTHORIZE
AUTHENTICATION
PRECAUTION
MIRACULOUSNESS
MISDEMEANOUR
PREAMBULATION
AURIFEROUS
MENSURATION
TAMBOURINE
UNOSTENTATIOUS
UNOBJECTIONABLE
MULTIMILLIONAIRE
CONSEQUENTIAL
PRECARIOUS
WITH LOT OF LOVE
PIYUSHDADRIWALA
www.piyush-g.741.com
[email protected]
next “WORDS WITHOUT VOWELS”
319 thoughts on “WORDS WITH ALL 5 VOWELS”
Which word has letters from a to f